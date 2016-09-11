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    Парлор: «Хоу не готов работать в «Арсенале»

    Бывший футболист лондонского «Арсенала» Рэй Парлор прокомментировал информацию о возможном преемнике Арсена Венгера. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешний наставник «Борнмута» Эдди Хоу может прийти на смену тренера канониров.

    «Хоу, конечно, проделал огромную работу в «Борнмуте», но я думаю, что он пока не готов работать в «Арсенале». Я думаю, ему нужно что-то промежуточное между «Борнмутом» и «Арсеналом». Что-то вроде «Эвертона» или чего-то подобного», – заявил Парлор.

    Источник: Skysports

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    11.09.2016 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      ПЕККА 12 сентября 2016, 02:25

      унизил Эвертон

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