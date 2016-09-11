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  • Гинер: «Зарубежным командам будет немного страшно играть с ЦСКА на новом стадионе»

Гинер: «Зарубежным командам будет немного страшно играть с ЦСКА на новом стадионе»

11 сентября 2016, 14:37
29

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что иностранным командам будет страшно играть против армейцев на новом стадионе московского клуба. Отметим, что первый официальный матч на новой арене завершился для красно-синих крупной победой над «Тереком» (3:0).

«Меня радует, что я смог доделать стадион, что не обманул болельщиков. С помощью администрации президента, мэрии мы закончили строительство, я им всем благодарен. У нас теперь есть уютный, красивый стадион, что признают все. С одной стороны, он очень староанглийский, с другой очень технологичный. Думаю, зарубежным командам будет немного страшно играть с нами на таком стадионе!» – сказал Гинер.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (29)
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kykyi
1473594370
Страшные, перекошенные от злобы, пьяные лица болельщиков будут слишком близко к газону?
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семечкин
1473595113
будет страшно, если под газоном есть генератор инфразвука, причём на каждую половинку поля отдельная кнопочка)))))
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tanis 29
1473595746
неужели стадион такой страшный?
Ответить
Mirak92
1473596134
да ЦСКА и без атаки потно дает играть
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PESHES
1473597246
А НУ БОМЖИ И СВИНЬИ СЬЕБ**СЬ ОТ СЮДА
Ответить
subbotaspartak
1473598974
Если за воротами поставите танки, То может спужается кто из загранки
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1473599553
ЦСКА всегда будет первым!!!
Ответить
Дон Посей
1473600692
Не проссал, чего будет страшно?..Что стадион рухнет и завалит все зарубежные команды нахрен, оптом?
Ответить
a-rakhmatov
1473602810
Опустись на землю, Гинер тебя с Леней слишком заносит после победы над Тереком, до конца сезона еще много "воды утечет".
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BAIv
1473605938
О какой страшный стадион построил ..... зазнались наши богатеи от речей льстецов их окружающих...
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