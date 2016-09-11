Гинер: «Зарубежным командам будет немного страшно играть с ЦСКА на новом стадионе»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что иностранным командам будет страшно играть против армейцев на новом стадионе московского клуба. Отметим, что первый официальный матч на новой арене завершился для красно-синих крупной победой над «Тереком» (3:0).

«Меня радует, что я смог доделать стадион, что не обманул болельщиков. С помощью администрации президента, мэрии мы закончили строительство, я им всем благодарен. У нас теперь есть уютный, красивый стадион, что признают все. С одной стороны, он очень староанглийский, с другой очень технологичный. Думаю, зарубежным командам будет немного страшно играть с нами на таком стадионе!» – сказал Гинер.