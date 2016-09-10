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    Петраков: «Томь» ни в чем не уступила «Амкару», игра шла до гола»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков высказался по поводу игры своей команды в матче шестого тура РФПЛ против «Амкара» (0:1). По мнению наставника, томичи ни в чем не уступили клубу из Перми.

    «Все получалось, в принципе. Игра была до гола. Мы ни в чем не уступили «Амкару», но, к сожалению, этот удар... Даже не знаю, как его можно охарактеризовать. Может, вратарь не был готов, не ожидал. Но такие мячи, конечно, пропускать нельзя.

    Искали моменты, владели инициативой, но не забили. Моменты были. Считаю, что равная игра была», – сказал Петраков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 17:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 19:16

      Ага, ни в чём окромя счёта.

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