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    Ансальди не сможет принять участия в матче с «Пескарой»

    По словам главного тренера «Интера» Франка де Бура, защитник «нерадзурри» Кристиан Ансальди не сможет принять участия в поединке третьего тура Серии А против «Пескары». Напомним, с 2013 по 2016 год аргентинец защищал цвета «Зенита».

    «Впервые за продолжительный промежуток времени мы имеем возможность работать практически в полном составе. Все игроки смогут принять участие в матче за исключением Ансальди и Андреолли. «Интеру» по силам добыть победу в Пескаре. Мы должны обороняться и атаковать всей командой. Я уверен, что мы сумеем добиться успеха», – заявил де Бур.

    Напомним, встреча «Пескара» – «Интер» состоится в воскресенье и начнется в 21:45 мск.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    10.09.2016 14:21
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