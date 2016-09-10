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    Налдо: «Поражения от «Баварии» можно было избежать»

    Защитник «Шальке» Налдо после поражения от «Баварии» (0:2) в рамках 2 тура Бундеслиги поделился эмоциями от матча. По словам игрока, поражения от мюнхенского клуба можно было избежать, а также игрок подчеркнул отличную атмосферу на стадионе.

    «В первой половине матча мы играли очень хорошо и не давали «Баварии» много пространства. В целом, мы можем быть довольны нашей работой, но, увы, не результатом. Конечно, хотелось бы отметить отличную атмосферу на стадионе. Теперь мы должны сосредоточиться на подготовке к следующему матчу. Мы сможем добиться многого, если будет усердно трудиться. Убежден, следующие несколько туров будут для нас более успешными», – цитирует 34-летнего бразильца пресс-служба гельзеркирхенцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 11:43
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