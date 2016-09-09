Энрике: «Санкции в отношении «Реала» и «Атлетико» – это нечестно. Но нам это не мешало брать титулы»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал решение ФИФА оставить в силе запрет на регистрацию игроков в течение двух трансферных окон, наложенный на «Реал» и «Атлетико».

«Я не помню, что я говорил, когда на нас были наложены такие же санкции. Что я говорил? Что это нечестно? Полагаю, что и сейчас я думаю так же.

Но это не помешало нам выигрывать титулы. У «Реала» и «Атлетико» все еще отличные составы, это же не санкции против игроков.

Нужно просто принять это. Они столкнутся с этим лицом к лицу, им придется делать то, что они должны, и я надеюсь, что наши результаты будут лучше», – сказал Энрике.

Напомним, «Барселона» также была наказана трансферным запретом, срок которого истек в январе 2016 года.