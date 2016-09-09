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    Халк оформил дубль за «Шанхай СИПГ» в первом матче после своего возвращения

    Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», отметил возвращение после травмы двумя забитыми мячами в ворота «Бейджин Гуоань» в матче 24-го тура китайской Суперлиги.

    Бразильский форвард открыл счет на 51-й минуте встречи, а на 90-й реализовал пенальти, принеся своей команде ничью – 2:2.

    Напомним, что Халк получил травму 29 июля и с тех пор не выступал за «Шанхай СИПГ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2016 16:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 сентября 2016, 18:44

      Ну уж в китайской футбольное лиге было бы грехом не забивать такому форварду, как Халк.........он там, естественно лучший из лучших)))

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 9 сентября 2016, 17:51

      Ну и хрен то с ним

      0
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > карасевщина 9 сентября 2016, 18:52

      а без нефти и аэрофлота еще хуже
      хотя и они нихуя не дают

      0
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      Рейтинг: +6304

      порт 9 сентября 2016, 17:14

      Не потерял значит игровую форму.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 9 сентября 2016, 17:13

      Молодец, Живанилду!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 16:58

      он походду в полную силу там играет, а остальные легионеры на 15 процентов.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 сентября 2016, 16:55

      Неинтересно.

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