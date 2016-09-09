Халк оформил дубль за «Шанхай СИПГ» в первом матче после своего возвращения

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», отметил возвращение после травмы двумя забитыми мячами в ворота «Бейджин Гуоань» в матче 24-го тура китайской Суперлиги.

Бразильский форвард открыл счет на 51-й минуте встречи, а на 90-й реализовал пенальти, принеся своей команде ничью – 2:2.

Напомним, что Халк получил травму 29 июля и с тех пор не выступал за «Шанхай СИПГ».