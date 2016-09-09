Халк оформил дубль за «Шанхай СИПГ» в первом матче после своего возвращения

Ну уж в китайской футбольное лиге было бы грехом не забивать такому форварду, как Халк.........он там, естественно лучший из лучших)))
Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», отметил возвращение после травмы двумя забитыми мячами в ворота «Бейджин Гуоань» в матче 24-го тура китайской Суперлиги.
Бразильский форвард открыл счет на 51-й минуте встречи, а на 90-й реализовал пенальти, принеся своей команде ничью – 2:2.
Напомним, что Халк получил травму 29 июля и с тех пор не выступал за «Шанхай СИПГ».