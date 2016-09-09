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    Аллегри: «Дани Алвес и Барцальи получат отдых в матче против «Сассуоло»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что в ближайшей игре Серии А против «Сассуоло» участие не примут защитники Дани Алвес и Андреа Барцальи. Также наставник «старой сеньоры» отметил, что Штефан Лихтштайнер готов сыграть.

    «Завтра у нас игра против «Сассуоло», а они в последние годы оказались для нас трудным соперником. Завтра будет играть Лихтштайнер. Я принял это решение, потому что не включил его в заявку Лиги чемпионов, но он по-прежнему является важным игроком состава. Помимо этого, я решил предоставить отдых Барцальи и Дани Алвесу. Участия во встрече против «Сассуоло» они принимать не будут», – заявил Аллегри.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    09.09.2016 13:52
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