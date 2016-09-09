Дуглас Коста: «Я намерен стать чемпионом мира-2018 с Бразилией»

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста уверен в том, что у его команды есть все шансы выиграть чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Напомним, что сейчас бразильцы играют в квалификации к мундиалю. После восьми матчей бразильцы занимают второе место в южноамериканском отборочном турнире.

«Я намерен стать чемпионом мира-2018 с Бразилией. У нашей команды есть все необходимое – сильные игроки вроде Неймара и Коутинью, хороший новый тренер. Мы чувствуем себя настоящей командой и входим в число фаворитов», – уверен он.