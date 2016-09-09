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    Перишич: «У де Бура было мало времени на подготовку к сезону»

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич поделился размышлениями о неудачном старте команды в этом сезоне.

    «Начало получилось абсолютно разочаровывающим – это совсем не то, чего мы ожидали.

    У нас есть несколько новых игроков, новый тренер, так что, думаю, со временем все наладится. Де Буру было непросто подготовить команду к сезону всего за две недели. Нам нужно играть лучше и начать побеждать», – сказал Перишич.

    В первых двух турах Серии А «Интер» проиграл «Кьево» (0:2) и сыграл вничью с «Палермо» (1:1).

    Источник: Goal.com

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    09.09.2016 01:15
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