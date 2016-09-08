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    Клопп: «Слова Райолы расстроили меня на 0,0 балла»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, в какой степени задело его высказывание агента Мино Райолы, который назвал специалиста «куском дерьма».

    «0,0. Я знаю его. Это все. Меня эта тема не интересует, все в порядке. Это свободный мир», – сказал Клопп.

    Также наставник мерсисайдцев рассказал о ситуации с Мамаду Сахо.

    «Мы говорили с ним перед закрытием трансферного окна. Теперь состав определился, и ничего изменить мы не можем. Ему не нужно завоевывать мое доверие. Он долго не играл. Так откуда, по-вашему, у него будет игровое время? Сейчас проблема в том, чтобы он набрал форму. А там посмотрим».

    Источник: Goal.com

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    08.09.2016 19:13
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