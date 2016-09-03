Райола: «Клопп был несправедлив к Балотелли, он просто кусок дерьма»

тот же Смоллинг в 14/15 забил больше чем Балотелли за Ливерпуль и Милан. любой адекватный тренер отказался бы от него. что в принципе и произошло. может Райола ещё назовёт куском дерьма всех тех кто не захотел покупать или арендовать Балотелли??
Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был несправедлив к его клиенту, когда тот выступал за английский клуб.
«Руководители «Ливерпуля» признали, что Клопп был несправедлив по отношению к Балотелли. Не буду судить его как тренера, хоть для меня он и не является великим специалистом. Мне кажется, он вообще не понимал, с кем имеет дело. Марио вел себя образцово и никогда не жаловался, даже когда тренировался в одиночку. Недостаточно сказать, что Клопп был несправедлив, он просто кусок дерьма», – сказал Райола.