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    Райола: «Клопп был несправедлив к Балотелли, он просто кусок дерьма»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был несправедлив к его клиенту, когда тот выступал за английский клуб.

    «Руководители «Ливерпуля» признали, что Клопп был несправедлив по отношению к Балотелли. Не буду судить его как тренера, хоть для меня он и не является великим специалистом. Мне кажется, он вообще не понимал, с кем имеет дело. Марио вел себя образцово и никогда не жаловался, даже когда тренировался в одиночку. Недостаточно сказать, что Клопп был несправедлив, он просто кусок дерьма», – сказал Райола.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 12:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +536

      dolf666 9 сентября 2016, 16:27

      тот же Смоллинг в 14/15 забил больше чем Балотелли за Ливерпуль и Милан. любой адекватный тренер отказался бы от него. что в принципе и произошло. может Райола ещё назовёт куском дерьма всех тех кто не захотел покупать или арендовать Балотелли??

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 4 сентября 2016, 10:04

      мино, кусок дерьма это ты. Клопп все сделал правильно что не ставит в состав твоего сблевуха недоебаного, такого же как и ты. жумаю вы вместе под хвост балуетесь

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 сентября 2016, 23:56

      А кто мешал Балотели играть в футбол??Клопп требует от своих игроков максимальной отдачи,а Марио давно перестал относиться к своей работе на все 100%.По мужски,надо Райоле по морде дать,что бы за языком следил!

      2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 3 сентября 2016, 18:24

      так он же непутевый, ваш Балотелли!!! поэтому и отправили во францию... Из Англии даже вратарей сборных посылают в Торино за игровой практикой)))

      0
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      Рейтинг: +74

      liver2015 3 сентября 2016, 16:54

      Клопп все правильно сделал

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 3 сентября 2016, 15:17

      Вполне норм когда агенты защищают своих футболистов,это же их товар

      -1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 3 сентября 2016, 14:12

      все сейчас осуждают Мино, но на его месте многие поступили бы также, ради выгоды))

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 сентября 2016, 13:50

      Балотелли сам пром..рал карьеру,а теперь клопп виноват,райола зазнался слишком

      9
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Asbjorn 3 сентября 2016, 14:11

      ну после того, как срубил деньги от погбы, корона над головой появилась

      5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 сентября 2016, 13:21

      А за такие слова можно и пи...лей отхватить... Тем более что куском дерьма является как раз таки протеже Райолы... эта с.у-к.а Райола чего только не скажет ради своей выгоды...

      16
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 сентября 2016, 13:19

      Жёстко проехался...нашёл виновного

      -2
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