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    Павлюченко помирился с участником дорожного конфликта

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, накануне ставший участником конфликта на дороге в центре Екатеринбурга, уладил ситуацию.

    «Роман встретился с человеком, с которым у него был конфликт, и помирился с ним. Главное, что сам Павлюченко все урегулировал, ни у кого ни к кому претензий нет. Считаю, что вся эта история высосана из пальца. Такая ситуация может случиться с любым водителем», – сообщил источник, близкий к ситуации.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2016 12:42
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 сентября 2016, 14:35

      ... и теперь у водителя ВАЗа есть не только извинения самого Павлюченко, но и новый автомобиль.

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