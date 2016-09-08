Павлюченко помирился с участником дорожного конфликта

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, накануне ставший участником конфликта на дороге в центре Екатеринбурга, уладил ситуацию.

«Роман встретился с человеком, с которым у него был конфликт, и помирился с ним. Главное, что сам Павлюченко все урегулировал, ни у кого ни к кому претензий нет. Считаю, что вся эта история высосана из пальца. Такая ситуация может случиться с любым водителем», – сообщил источник, близкий к ситуации.