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    Павлюченко поучаствовал в дорожном конфликте в Екатеринбурге

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко стал участником конфликта на дороге в центре Екатеринбурга.

    «Белый Porsche Panamera подрезал какой-то небольшой авто типа Golf. Не знаю, что они не поделили до этого. После этого Panamera встал в центральный ряд – видимо, он собирался ехать прямо. Затор, все друг к другу жались. И что-то они не поделили с водителем ВАЗа. Они вышли, поговорили и свернули налево.

    Все я не видел, но в итоге они помахали руками, ногами чуть попинали друг друга, поматерились. Дракой это назвать нельзя – просто попихались. К ним подошел я и еще один мой товарищ. Разняли их. Мы посоветовали Роме не портить имидж клуба, сесть и поехать. Он улыбнулся, кивнул и сел в машину», – приводит слова свидетеля инцидента «Екатеринбург Онлайн».

    Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских, комментируя эту информацию, заявил, что клуб обсудит с игроком его поведение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 19:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1159

      Karpathian 8 сентября 2016, 05:08

      Никитка до сих пор пресс-атташе))) А раньше в футбол и в покер вместе играли...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 00:26

      А вот его треники умиляют! Как то не поуральски выглядит он.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > Фан666 8 сентября 2016, 10:46

      Не знаю, как там с модой на Урале, но по-моему треники четко соответствуют)

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 сентября 2016, 23:24

      У Ромки на соседнем сиденье Милевский сидит )))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 сентября 2016, 23:06

      Понаехало невоспитанное быдло))

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 7 сентября 2016, 22:33

      это тебе не Москва, Ромочка))))
      прикупил бы машинку поскромнее, номерочек попроще, научился бы по городу ездить,голов бы позабивал за новый клуб, а уж потом и потихонечку начинал права качать......

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 сентября 2016, 21:14

      Теперь заявит о травме и усядется на скамейку до конца сезона

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 7 сентября 2016, 20:27

      сделали сенсацию.нормальная жизненная ситуация,

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 7 сентября 2016, 20:20

      Нехорошо, на него смотрят многие.

      1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 7 сентября 2016, 20:13

      У нас в России каждый черт за рулем чувствует себя богом,почему так не понятно....многие даже такое слово как спорт не знают,тупо быдло!

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 7 сентября 2016, 20:06

      Паша Погреб когда под пивом ездит ни с кем не конфликтует. Ну, кроме ДПС.

      4
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