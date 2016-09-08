Оздоев: «Уровень сборной России намного выше того, который был показан на Евро»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал, как сборной России вернуть доверие болельщиков после провала на чемпионате Европы-2016.

– Многие болельщики ушли с трибун задолго до окончания игры с Ганой. Может, прав Леонид Слуцкий, когда говорит, что у нас нефутбольная страна?

– Люди имеют право уйти, когда им заблагорассудится. Но я всегда думал так: если ты пришел на матч – значит, любишь сборную и желаешь ей только добра. И будешь с командой до самого конца…

– Все были поражены, как исландские фаны поддерживали свою сборную на Евро. Почему у нас нет такого единения футболистов и болельщиков?

– Для Исландии уже сам выход на Евро – неординарное событие. От сборной России требуют совсем другого результата. Каждый болельщик хочет видеть команду в полуфинале. Или хотя бы в четвертьфинале. После ЧЕ-2008 планка поднята высоко, и все хотят, чтобы команда держала марку. С одной стороны, здорово, если болельщики считают тебя фаворитом. С другой стороны, нужно отталкиваться от того, что имеем на сегодняшний день.

– Павел Мамаев после поражения от Уэльса написал в соцсети: «Видимо, это наш максимум». От этого отталкиваться?

– Уверен, что уровень сборной России намного выше того, который был показан во Франции. Наши игроки совсем не так плохи. Это просто стечение обстоятельств.

– Как можно вернуть доверие болельщиков? Вплоть до чемпионата мира у сборной товарищеские игры да выставочный Кубок Конфедераций.

– Доверие приходит с победами вне зависимости от того, товарищеская игра или нет. Поэтому надо побеждать в каждом отдельном матче. Это будет радовать болельщиков. Жизнь такая штука: ты падаешь и поднимаешься. Если даже самый сильный удар судьбы не надломил тебя – значит, ты способен добиться цели. Думаю, у нас все получится, – цитирует Оздоева «Аргументы недели».