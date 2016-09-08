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    Ловчев: «Попечительский совет «Спартака»? Это все ерунда. Он в клубе никому не нужен»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал профанацией создание при клубе попечительского совета. В данную организацию красно-белых входят ветераны команды, в том числе и сам Ловчев.

    «Запомните сразу: не нужно зацикливаться на этом попечительском совете. Нас один раз собрали в кабинете у Федуна, когда его только хотели организовать. Один раз была встреча с Аленичевым. Больше никогда он не собирался, и в «Спартаке» это никому не нужно. Все это ерунда», – заявил Ловчев.

    Источник: Euro-football.ru

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    08.09.2016 11:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +889

      Krics 8 сентября 2016, 22:56

      Женя страна Советов обещала долго жить, пора жить сегодняшним днем.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 сентября 2016, 14:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жене просто не объяснили, что основная цель ветеранского попечительского совета - попечь блинов и посидеть, попи... (виноват!) ... потрындеть по-советски. И овцы сыты, и сви... (тьфу ты!) ... и волки целы.

      -5
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 8 сентября 2016, 12:09

      И правильно делают что не собирают слишком много советчиков собралось

      1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 8 сентября 2016, 11:53

      Действительно, а зачем нужен такой совет? Кому и что он будет советовать?

      4
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