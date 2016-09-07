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    Ловчев предложил подвергнуть российский футбол санкциям

    Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев, отреагировал на высказывание главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, заявившего, что Россия не является футбольной страной. Также он предложил ввести санкции в отечественном футболе для возможности выращивания собственных талантливых игроков.

    «Я родился, вырос и состоялся как футболист в футбольной стране. Помню 100 тысяч в «Лужниках» на играх с киевлянами, с «Динамо» московским, с «Торпедо»… А потом в футбол пришли они, наверное, в том числе и Слуцкий, раз он так говорит. И они сделали ее, по словам Слуцкого, нефутбольной страной.

    А насчет денег... Когда их нет, люди выращивают футболистов, а когда есть – только покупают. Простой пример: после ввода санкций мы вырастили рекордный урожай пшеницы, а до этого покупали ее в Канаде. Может, и в футболе санкции ввести, чтобы к нам из Америки и Европы не привозили всех подряд?», – отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2016 17:39
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +144

      человек просто 8 сентября 2016, 18:42

      Возможно Слуцкий не самый лучший тренер. Но Ловчев пусть добьётся хоть половину Слуцкого .Или ума хватает только для высказываний.

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 8 сентября 2016, 10:44

      А можно мне тоже быть футбольным экспертом бомбардира??? Не думаю, что смогу большую чушь сказать, чем порой проскакивает от бывших известных футболистов и действующих комментаторов.

      -2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 8 сентября 2016, 08:58

      Разница между Советским Союзом и Россией...
      Тогда трепать лишнего - себе дороже да и деньги были не самое главное.
      Нынче - За базар никто не отвечает,а зато бабло (лучше много бабла)
      заменяет власть,ум,компетентность....нет бабла?
      Вали отсюдова,прыщ! Ты не в теме...вот так ....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      человек просто > alex1951 8 сентября 2016, 17:10

      Уважаю только настоящие мужчины.Прячась за монитором так отвечают.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2016, 08:18

      я не давно Ловчеву на Сов.спорте задал вопрос- почему у нас спортом и футболом управляют мутки и прядкины и что делать чтобы все изменить? а он мне отвечает ну что мол можно поделать взять ружье и застрелится что ли!? Вот и весь ответ значит вы там языком мелете и вас все устраивает

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2016, 08:13

      Ловчев ты родился и играл в другой стране-СССР а сейчас Рассея-матушка все рассеяла и потерялась и найти себя не может кругом одни олигархи и бизнесмены и никто ничего выращивать и работать не хотят только бабло подавай

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 8 сентября 2016, 08:11

      Ууу сейчас начнется! Все начнут друг друга поливать! А футбол где-то там

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 сентября 2016, 03:33

      Надо не санкции вводить и так коты жирные у нас а школы открывать и в реггионах развивать футбол а по поводу пшена нам и свинину из бразилии возят я как повар просто с этим сталкивался но пожалуйста брянский мираторг и мясо лучше и по цене лучше просто в свое время вложили дегьги раскрутили вот итог просто тоже самое и с футболом надо делать и тогда и будет результат а не взякие лимиты вводить

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 7 сентября 2016, 23:31

      Язык - это помело,
      в России все любят потрепаться,
      с делами обстоит похуже,где взять
      реальных исполнителей ,никто ответа не даст..

      1
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей > alex1951 8 сентября 2016, 08:34

      очень знатно подметил)) сказал- сделал, вот как должно быть у порядочного человека; а у нас кругом- ложь... пиздеж...

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 7 сентября 2016, 23:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не ну му....макдак...не нето, му...,ну точно му...к

      -9
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 сентября 2016, 22:50

      Прав.

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