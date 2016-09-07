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    «Малага» провела презентацию Бойко

    «Малага» официально представила новичка команды – голкипера Дениса Бойко. Украинский страж ворот принадлежит «Бешикташу» и текущий сезон проведет за испанский клуб на правах аренды. Вратарь, получивший 13-й номер, уже успел провести тренировочное занятие с новыми партнерами.

    «Я очень рад быть частью «Малаги». Надеюсь, у меня получится в этом клубе и мной будут довольны. Буду стараться показывать лучшие качества и буду делать все, чтобы помочь своей новой команде», – сказал Бойко.

    Источник: ФК «Малага»

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    07.09.2016 17:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      Fenom 7 сентября 2016, 19:12

      Там Камени и Очоа,куда ты дениска

      1
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 сентября 2016, 17:34

      Малага - отличный середняк примеры, но вот приобретение...оно даже не основной в сборной, на коль оно им...

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