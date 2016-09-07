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    Симонян: «Победа над такой командой, что и говорить, приятна»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян пообщался с журналистами на тему игры сборной России в матче с Ганой (1:0).

    «Результатом все довольны, и я в том числе. Что касается игры, первая половина мне понравилась, понравилась отдача игроков. Хотя в раздевалке Станислав Саламович «выдал» кое-кому персонально, кем он был недоволен.

    Но он абсолютно прав, требует от всех полнейшей отдачи, акцентирует внимание на отдельных моментах. Потому что это не товарищеская, а контрольная игра, как говорится. Я команду поблагодарил, надо потихоньку восстанавливать престиж национальной сборной.

    Может быть, дело в усталости, или же просто неполная готовность, сезон только начался. Мне трудно судить. Но могу сказать, что Гана – серьезнейший соперник, на чемпионате мира они играли просто здорово, да и вчера тоже.

    Они отменно владеют мячом, координированные, быстрые. Победа над такой командой, что и говорить, приятна!», – сказал Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    07.09.2016 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 сентября 2016, 13:50

      приятнА?))

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