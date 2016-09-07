Воронин: «Может в Германии Коноплянку «прорвет»

Бывший форвард московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал переход Евгения Коноплянки в немецкий «Шальке».

«Изначально, еще до того, как Коноплянка ушел из «Днепра», я был уверен, что примера – это «его» лига. Поэтому сложно сказать. Может в Германии «прорвет».

Я могу сказать одно. Бундеслига – один из сильнейших чемпионатов Европы, если не сильнейший.

Я играл и в Англии, и в Германии. В Германии намного больше конкурентоспособных команд, чем в той же Испании или Италии. Этот чемпионат не простой, но там очень интересно играть», – сказал Воронин.

Напомним, что в «Шальке» Коноплянка будет играть на правах аренды.