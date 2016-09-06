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    Василий Титов: «Не намерен комментировать слухи по поводу Смородской в «Динамо»

    Первый заместитель председателя банка ВТБ Василий Титов отказался от каких-либо комментариев относительно назначения экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской на аналогичную должность в «Динамо». Напомним, что глава железнодорожников оставила свой пост в минувшем августе.

    – Как прокомментируете информацию о возможном приходе Смородской?

    – Не хочу это обсуждать, потому что слухи не комментирую.

    – Но перемены в клубе наверняка будут?

    – Очень серьезные. Восьмого-девятого числа, когда состоятся выборы нового главы общества «Динамо», они произойдут. Как новое руководство общества станет рассматривать свои взаимоотношения с футбольным клубом, не знаю. Речь, наверное, не пойдет о том, что эти изменения будут оперативными, они, скорее, глобальные.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 сентября 2016, 15:59

      Опять могут начудить.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 сентября 2016, 03:58

      Тогда динамикам не позовидуешь

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