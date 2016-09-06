Черчесов: «Хотелось дать болельщикам позитива, чтобы они повернулись к нам лицом»

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу победы над Ганой (1:0) в товарищеском матче. Специалист отметил, что и ему, и футболистам хотелось подарить немного позитива болельщикам, заждавшимся побед национальной команды.

«Первый тайм нам удался больше. То, что мы наигрывали, нам удавалось, момент с голом Федора Смолова мы тренировали и моделировали. Во втором тайме не смогли выдержать такой темп – ослабили прессинг, сделали замены, которые не дали нам усиления. В дальнейшем будем делать так, чтобы таких казусов не повторялось.

Дзагоев? Мы исходили из его состояния – из-за травмы мышцы мы изначально решили, что он должен сыграть 45 минут, но я дал ему еще 10 минут. В ЦСКА он должен был вернуться здоровым. Мы освободили его от оборонительных действий, чтобы его креатив сыграл на команду.

Ощущения от первого домашнего матча сборной? Дело не в моем дебюте, а в команде. Сборная давно не выигрывала, хотелось дать немного позитива болельщикам, чтобы они больше повернулись к нам лицом. Разговорами никто не убеждал. Думаю, нашу энергию и в Турции, и сегодня болельщик оценит, станет больше приходить на игры», – сказал Черчесов.