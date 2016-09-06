Филиппо Индзаги: «Пока в Италии есть «Ювентус», борьбы за скудетто можно не ждать»

По мнению экс-нападающего «Ювентуса» Филиппо Индзаги, уровень «бьянконери» в сравнении с остальными командами Серии А настолько высок, что не стоит ожидать упорной борьбы за чемпионское звание в национальном первенстве.

«Я слежу за каждой командой в Серии А. По моему мнению, «Ювентус» не имеет конкурентов в чемпионате. Уровень «старой синьоры» более высок, нежели у остальных. Считаю, мы так и не увидим хоть сколь-нибудь острой борьбы за чемпионский титул», – сказал Индзаги.