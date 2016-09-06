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    Колыванов сменит Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо»

    В московском «Динамо» в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Сообщается, что вслед за Романом Орещуком, который сегодня ушел в отставку с должности спортивного директора, команду покинет и главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

    На место Орещука в клуб придет Рохус Шох из «Урала», а Калитвинцева, несмотря первое место «Динамо» в турнирной таблице ФНЛ, сменит Игорь Колыванов.

    Также отмечается, что нынешнее руководство «Динамо» в лице председателя совета директоров Владимира Проничева и генерального директора Сергея Сысоева отойдет от дел столичной команды. Оперативное управление клубом будет осуществлять Юрий Белкин.

    Источник: Life

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    06.09.2016 16:42
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +42

      alboro 6 сентября 2016, 21:28

      Опа опа

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 сентября 2016, 20:10

      Орещук, Калитвинцев... Неужели вняли-таки голосу разума?
      Правда, новость про Смородскую идет вразрез. Чудеса! ))

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 сентября 2016, 19:35

      Видимо всё-таки кто-то не хочет видеть Динамо в РФПЛ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 6 сентября 2016, 19:32

      чо? какела уже убирают?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1811

      gor77 6 сентября 2016, 19:15

      Подковёрными интригами пахнет.((( Даже на сайте ДИНАМО про Орещука написано. Что происходит??? Полный шиздец...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 6 сентября 2016, 18:51

      Зачем?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 6 сентября 2016, 18:51

      Это вранье.

      -1
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      Рейтинг: +673

      life85 6 сентября 2016, 18:32

      Что за бред опять в Динамо ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 6 сентября 2016, 18:28

      Хрень какая-то

      1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 6 сентября 2016, 18:24

      Интересно!

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