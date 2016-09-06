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    Булыкин: «Многие болельщики в России любят смотреть футбол дома, так как условия на стадионах их отпугивают»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не согласен с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким в том, что Россия – нефутбольная страна.

    «Не стал бы кидаться такими резкими словами, как это сделал Леонид Слуцкий. У нас большое количество населения любит футбол, играет в него. Страна у нас футбольная, только не все умеют делать из футбола шоу – ни продавать нормально билеты, ни привлекать болельщиков на трибуны. Условия на многих стадионах отпугивают людей от похода на матчи, зрители предпочитают смотреть игру дома», – отметил Булыкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 13:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 7 сентября 2016, 21:48

      Со стадионами то становится получше, а вот качество футбола только падает.Вот самое главное в том почему народ предпочитает по телеку возню эту смотреть)

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 7 сентября 2016, 19:05

      Это правда, но страна не футбольная.

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      Рейтинг: +6

      AssasinNight 7 сентября 2016, 08:08

      Надо на поле все же бегать за такие деньги, а не пешком ходить как будто вагоны с мукой разгружали. В советское время люди с завода выходили надевали форму и играли как могли , но их в не старании не обвинял никто и некогда, а сейчас простому в футбол дорога закрыта . Ни одного игрока со двора нет. Стыд селекционерам, которые только ездят и смотрят иностранцев, а на своих положили давно.

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 6 сентября 2016, 19:07

      Мужик он или есть или его нет,кого отпугивает? Просто футбол не тот стал,нету в нём изюминки

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2016, 18:14

      а что там бояться, просто смотреть как играют Юсуповы и Комбаровы тошно

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 сентября 2016, 17:39

      я бы пошёл на стадион,
      Если бы был в моём городе он.
      Не знаем мы здесь на билеты цены.
      Но в футбол ведь играют для всей страны.
      Смог бы мой город команду держать.
      Я бы ходил поорать, да поржать. (рифма хорошая, не удержался)

      1
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      Рейтинг: +319

      Beim 6 сентября 2016, 16:26

      То, что чемпионат у нас не спортивный, а госресурсный. И у людей во главе футбола, футбол не в первых рядах интересов. Отсюда и у людей желание ходит на такой футбол

      -1
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      Рейтинг: +8

      ds325dgg 6 сентября 2016, 16:13

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/08MyDw

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 6 сентября 2016, 16:03

      Многие ходили бы с семьями если цены были ниже и быдлятины было меньше а так не один нормальный отец не хочет чтоб его дети слушали весь мат русского языка

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 сентября 2016, 15:59

      БОЛЕЛЬЩИКИ ВОСПИТЫВАЮТСЯ С ДЕТСТВА....КАК В АНГЛИИ....А КАК МОЖНО ПРИВОДИТЬ РЕБЁНКА НА ФУТБОЛ ЕСЛИ ТАМ МАТ ...И РАСИЗМ?

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