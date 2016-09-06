Боярский: «Не жду интересной игры с Ганой. Но проиграть будет стыдно»

Народный артист России Михаил Боярский поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с командой Ганы.

«У меня нет никаких особых ожиданий. Сборная находится в стадии становления. Не стоит рассчитывать, что против ганцев будет интересная, продуманная игра. Не думаю, что Гана – лакмусовая бумажка для проверки нашей сборной. Это просто очередной спарринг, уступить в котором, впрочем, стыдно», – заявил Боярский.