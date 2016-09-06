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    Боярский: «Не жду интересной игры с Ганой. Но проиграть будет стыдно»

    Народный артист России Михаил Боярский поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с командой Ганы.

    «У меня нет никаких особых ожиданий. Сборная находится в стадии становления. Не стоит рассчитывать, что против ганцев будет интересная, продуманная игра. Не думаю, что Гана – лакмусовая бумажка для проверки нашей сборной. Это просто очередной спарринг, уступить в котором, впрочем, стыдно», – заявил Боярский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 11:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 6 сентября 2016, 14:26

      Если проиграть одной из сильнейших стран африки стыдно, то как оценить 0-3 от Уэльса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 6 сентября 2016, 14:03

      Ничья.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +8017

      nik55 6 сентября 2016, 13:17

      а могут и уступить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 сентября 2016, 13:06

      Нам уже стыдится не чего....после евро стыда совсем не осталось...хоть Андорре в 10 мячей могут пролететь...всем будет поххххх

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 6 сентября 2016, 13:00

      Гана, довольно хорошая игровая страна, не стоит их недооценивать.

      4
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 6 сентября 2016, 12:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В самом деле с каких это пор дартан яны артизты
      стали вмешыватся в дела Мудьк?
      Он шо в Ганне бил,жил там ,видал ихний футбол-
      а ежель нет ,то и нэ фиг спэца из сибя изображать!

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 сентября 2016, 12:17

      Поставил на наших, но предчувствие, что будет как в старом театральном анекдоте про гонца из Пизы...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax > kotmyshka 6 сентября 2016, 12:22

      напрасно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax > SandersMax 6 сентября 2016, 12:40

      поставил всмысле

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax > kotmyshka 6 сентября 2016, 12:45

      поставь лучше сегодня на теннис Открытый чемпионат США.мужчины. Гаэль Монфилс- Лука Пуиль П2 коэф. 5. 85% что победит. я зарядил 10000

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 6 сентября 2016, 12:15

      такое впечатление что Гану прировняли к Фарерским островам. Гана между прочем в прошлом году играла в финале кубка Африканских наций против Кот-д'Ивуара и проиграла в серии пенальти. кубок наций в Африке прототип Евро. наши на Евро блестнули?! дай-ка подумать... помоему нет. а сколько футболистов играет в топ лигах?! я патриот и за наших буду болеть но никакого стыда, в отличии от усатой шляпы, не увижу в случае поражения. ИМХО

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 сентября 2016, 12:00

      С каких это пор, проиграть Гане это стыд??? Между прочим это одна из лучших команд Африки. Нет, то что футболисты должны стараться побеждать, тем более при родной публике, это без вопросов. Но, с какого это фига, наши псевдоэксперты и комментаторы, считают что наши футболисты лучше сборной, чьи футболисты играют в топовых чемпионатах? Пока такие клоуны будут постоянно колотить понты возле нашего футбола особого прогресса ждать не стоит.

      4
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      ...
      Рейтинг: +36

      FC LD > ivanthebest 6 сентября 2016, 12:10

      Согласен.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 сентября 2016, 11:35

      Забыл в конце добавить "канальи")

      -3
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