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    Райола: «Мы близки к тому, что через два-четыре года футболист будет стоить 200 миллионов»

    Агент Мино Райола поделился своим мнением о трансферной стоимости футболистов, отметив, что с каждым годом она будет повышаться.

    «Если учесть развитие экономики, то футбол близок к тому, что через два-четыре года один из игроков будет стоить 200 миллионов евро. Возможно, за такие деньги будет куплен чудо-футболист уровня Неймара или Лионелся Месси», – заявил Райола.

    Напомним, на данный момент трансферный рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед», который летом приобрел у «Ювентуса» полузащитника Поля Погба за 105 миллионов евро.

    Источник: talkSPORT

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    05.09.2016 22:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 сентября 2016, 08:44

      Да пи...ы вам всем там дать за такие цены.................

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 6 сентября 2016, 08:25

      Скоро этот пузырь лопнет, я про сумму отступных,) А то Райола толстый тоже не то еще подумаете,)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 6 сентября 2016, 01:15

      Обнаглели эти футболисты

      0
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      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > Texac777 6 сентября 2016, 05:33

      При чем тут футболисты?!... деньги делят не они...а личные контракты в десятки раз меньше...(((

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 сентября 2016, 00:06

      Естественно, инфляция и не такое может!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 сентября 2016, 00:02

      ИДИОТИЗМ !!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 5 сентября 2016, 23:48

      головин будет стоить в 25 где то 200)))))))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 сентября 2016, 23:24

      Да.... Уж ))

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 сентября 2016, 23:18

      Из-за таких как Вы, товарищ Райола, футбол видоизменяется во что-то несуразное... Хотя, мужик зарабатывает как умеет, тоже винить глупо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 сентября 2016, 22:57

      ...подорожавший Витцель?))

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 5 сентября 2016, 22:56

      инфляция, однако ))

      0
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