Рейна: «С уходом Игуаина, Кальехон может забивать больше»

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна положительно оценил четыре набранные очка в первых двух матчах сезона чемпионата Италии.

«Защита команды состоит не только из защитников и вратаря. У нас атакуют и обороняются все игроки. Вполне вероятно, что на старте сезона могут быть какие-то ошибки, несмотря на то что в прошлом году нам удалось выдать серию игр без пропущенных голов. Сейчас «Наполи» находится далеко не в лучшем состоянии, но мы можем быть довольны четырьмя набранными очками.

Что касается Игуаина, то не вижу каких-то причин для того, чтобы обсуждать его сейчас. Без него, возможно, Кальехон будет забивать больше. Каждый игрок может сделать намного больше с уходом Игуаина», – приводит слова Рейны Il Corriere Dello Sport.

В 3-м туре «Наполи» предстоит провести выездной матч против «Палермо».