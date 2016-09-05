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    Байсуфинов: «В матче с Польшей играли на победу»

    Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов остался доволен ничейным результатом встречи со сборной Польши в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

    «Этот день рождения я точно запомню на всю жизнь. Поблагодарил ребят за то, как они сыграли во втором тайме, от всей казахской нации. С одной стороны, я очень доволен результатом – ничья с Польшей – это хорошо, но с другой, мне кажется, что мы потеряли два очка.

    Я говорил, что мы будем играть на победу – так и получилось. Все наши футболисты заслуживают только похвалы. Мы ни на минуту не теряли надежды, хотя при счете 0:2 было непросто. Думаю, этот матч всем понравился», – приводит слова Байсуфинова Sports.kz.

    Напомним, что матч Казахстана и Польши закончился со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 08:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 сентября 2016, 11:00

      не то что наши буратины с головами

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 5 сентября 2016, 09:10

      во втором тайме - да...но если бы не удач, то уже в первом счет мог бы быть 4-0 (перекладина и штанга спасли)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 08:54

      хорошая игра Казахстана. могли и выйграть

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