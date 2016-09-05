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    Ловчев: «Сейчас каждая домохозяйка знает, что сборная у нас никакая»

    Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев назвал главную задачу сборной России при подготовке к чемпионату мира 2018 года.

    «Сейчас каждая домохозяйка знает: сборная у нас никакая, играть некому, ждать нечего. И вот это представление кровь из носу нужно менять. Чтобы в метро по утрам говорили: «Ты видел вчера, как наши бились?!» Как в анекдоте. Был такой защитник в хоккейном ЦСКА. И ходила шутка: «Брежнев-то совсем охренел!» Потому что смотрели, переживали, – вот что основное.

    Болельщики наши должны не сборную Исландии любить, а наших ребят. Каждый обязан слышать от тренера: «Не добежишь, не выложишься, ногу уберешь, – сразу замена!». Этим определяется наполненность трибун и отношение к сборной. Про нее не должны говорить: команда Слуцкого, Капелло или Черчесова. Про нее должны говорить: сборная России!», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.09.2016 00:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 сентября 2016, 17:09

      Ловчев: «Сейчас каждая домохозяйка знает, что сборная у нас никакая, а мне, как домохозяину так и хочется попи..деть об этом.»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 5 сентября 2016, 10:36

      Никакущая сборная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 сентября 2016, 09:50

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2016, 09:34

      И домохозяйка и Ловчев теперь знают, что сборная никакая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 5 сентября 2016, 07:58

      Чего наплел? Сам то хоть понял?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 5 сентября 2016, 02:17

      да сборная никакая

      0
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