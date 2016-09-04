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    Левандовски: «Игроки сборной Казахстана постоянно фолили»

    Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча 1-го тура отбора ЧМ-2018 против сборной Казахстана (2:2).

    «Мы просто расслабились и подумали, что сможем выиграть без проблем. Нам нужен холодный душ, чтобы привести себя в чувства. Нужно биться на поле так, как мы делали до этого. Не могу сказать, что с Казахстаном было тяжело, но игроки соперника много фолили. Мы не были сконцентрированы до самого конца и поплатились за это», – приводит Sportowe fakty слова Левандовски.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2016 23:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 10:00

      думал за пирогамм с капустой приехал. пусть играет и не ноет

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      Рейтинг: +132

      murakami777 5 сентября 2016, 09:13

      Левандовский сам фолил конкретно - разбил нос защитнику, полузащитника чуть не придушил...постоянно подлянил и падал с большим актерским мастерством...такой высококлассный футболист мог бы и не стрематься так явно

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      Рейтинг: +988

      опус 2 5 сентября 2016, 08:29

      Казахи как могли ,так и играли !Главное самоотдача высокая .Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 5 сентября 2016, 07:52

      Они толкались!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 06:23

      А как иначе с вами в ничью сыграть?!.....казахи входят в большой футбол)))

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      Рейтинг: +183

      бочаров 5 сентября 2016, 03:10

      тыж не в баварии привыкай

      1
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