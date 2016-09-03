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    Полоз: «То, что сейчас происходит в сборной России, мне нравится»

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз сравнил работу в национальной команде под руководством Фабио Капелло и Станислава Черчесова.

    – Вы вызывались в российскую сборную при Фабио Капелло, можете сравнить итальянского специалиста с нынешним наставником национальной команды?

    – Да, меня вызывали в сборную два года назад и, честно говоря, я уже не особо помню то, что было при Капелло (улыбается). А то, что происходит сейчас, мне нравится. Атмосфера в команде хорошая, тренировки интересные.

    – Кто более демократичный тренер – Капелло или Черчесов?

    – Не могу сказать (улыбается).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.09.2016 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 сентября 2016, 10:07

      лишь бы нравилось никак Новосельцеву а то и в Ростов не вернешся

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 3 сентября 2016, 20:29

      Нашим футболистам и на Евро все нравилось).

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 сентября 2016, 20:02

      Вот ещё кого надо обязательно найти и натурализовать для сборной!
      https://vk.com/im?peers=21049883&sel=178993054&z=video-45960892_169590280%2Fe42149314ae1faf5c4

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      Рейтинг: +988

      опус 2 3 сентября 2016, 17:41

      А когда будет нравиться болелам ?

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