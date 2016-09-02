Кудряшов: «Шутили в сборной, что Новосельцев ушел в «Зенит» по ходу матча с Турцией»

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о тренировках в национальной команде, а также прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Ивана Новосельцева в «Зенит».

«Тренировочный процесс в сборной отличается от того, что есть в клубе. У разных тренеров свой подход к занятиям. Мне была привычно новая схема сборной России, так как в похожей манере при Черчесове играл «Терек».

Переход Новосельцева? Мы шутили относительно того, что он ушел в «Зенит» по ходу первого тайма матча с Турцией. Что еще ему говорили? Пусть это останется между нами. Его трансфер никак не повлиял на отношение к нему, желаю Ивану лишь удачи в «Зените», – цитирует Кудряшова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.