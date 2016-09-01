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    Новесельцев: «Спасибо за все, «Сельмаш»!»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, перешедший в петербургский клуб из «Ростова», попрощался с болельщиками своей бывшей команды.

    «Хочу попрощаться с болельщиками «Ростова» и теми, кто поддерживал меня на протяжении этого времени, проведенного в команде. Это время, которое я никогда не забуду, оно останется в моей истории и памяти навсегда! Спасибо за все, «Сельмаш»!

    Цените старание и труд игроков, который они вкладывают во имя клуба!» – написал Новосельцев на своей странице в Instagram.

    Источник: Instagram

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    01.09.2016 22:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 сентября 2016, 16:14

      Спасибо Иван за игру, жаль, что ушел.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 сентября 2016, 10:12

      Где сумма трансфера? что этот Шнобель молчит, хоть бы по прогнозировал.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > FanatSerj 2 сентября 2016, 10:55

      10 млн эвро

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 сентября 2016, 08:54

      По большому счёту,всякий уход из команды в ответственный момент-предательство.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > yorgenbarenz 2 сентября 2016, 10:56

      за такую сумму он клубу подарок сделал)))))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 сентября 2016, 07:58

      Удачи в новой команде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 2 сентября 2016, 07:28

      Ну все Иван, шаг в пропасть сделан, еще полгода нефть постоит на уровне 45$ за баррель и ты поедешь в аренду в динамо с/п , не стоило туда ехать, ведь они с таким составом и локо не смогли обыграть, а с Ростовом и вовсе судья выграл))))

      6
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > MaxSpartakM 2 сентября 2016, 07:31

      В защите Гарай тащил теперь его Нету) Витсель теперь будет обиженный ходить по полю изза сорванной сделки с Юви а в атаке был Халк и Данни а теперь Шатов и Дзюба)))) и фотомонаккомодель Коко)))

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 сентября 2016, 00:04

      давай Ваня покажи себя в ЗЕНИТЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 1 сентября 2016, 23:44

      Ну теперь хоть кто-то в Зените играть будет... Удачи, Вано!

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      Рейтинг: +25

      Jihn > Зенит оле оле ола 2 сентября 2016, 08:39

      Ну ты и еблан, ахуеть.

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