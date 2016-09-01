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    Гарай: «Были предложения от топ-клубов, но я хотел в «Валенсию»

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, перешедший в испанский клуб из «Зенита», рассказал о своем трансфере.

    «У меня были предложения от топ-клубов – это правда. Но с самого начала я для себя решил, что перейду в «Валенсию». Кроме того, об этом клубе хорошо отзывались мои бывшие партнеры по команде Родриго, Энцо и Сикейра.

    Я ни минуты не сомневался. Как только возник предметный интерес, мы тут же начали переговоры. Я хотел оказаться здесь», – сказал Гарай.

    Ранее появлялась информация, что Гараем интересовался «Челси».

    Источник: Sport.es

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    01.09.2016 19:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Belyi71 1 сентября 2016, 21:28

      Он говорил,что ему надо только в Испанию к семье.

      1
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские > Belyi71 1 сентября 2016, 22:29

      C его з/п проблем с домом быть не может в принципе..Хоть каждые выходные всю семью можно на мальдивы/испанию/италию возить в бизнес классе.

      0
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Мы Русские 1 сентября 2016, 23:42

      Вот только далеко не все мягко говоря любят куда-то летать. Наличие денег вообще никак не коррелируется с любовью к оседлому образу жизни и обитанию на одном месте.
      Особенно это относится к женщинам с маленькими детьми, а так же к людям преклонного возраста.

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      Рейтинг: +41

      valencia 45 1 сентября 2016, 21:23

      Первое нормальное усиление для валенсии

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      Рейтинг: +10

      bonbonbon 1 сентября 2016, 21:21

      Прогнозы футбольных матчей http://soccer.1bb.ru

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 сентября 2016, 21:11

      Как-то по нисходящей идёт... Сначала из Реала в Бенфику, потом из более сильной на тот момент Бенфики, перешёл в Зенит, теперь из, что уж там, более сильного Зенита перешёл в более слабую Валенсию... По-моему игрок должен прогрессировать как по игре, так и по своей команде, а не наоборот...

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 сентября 2016, 20:18

      По боялся в апл поиграть

      -2
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 1 сентября 2016, 19:45

      Ибо в падлу играть в Английской премьере, не каждый такой темп физически выдержит. Лч + кубок + Боксинг дэй + Сборная..То ли дело Валенсия...

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