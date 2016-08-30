«Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

Новый сезон Конкурса прогнозов стартует уже сегодня! В бонусах произошли небольшие изменения: теперь бонус за пост в соц.сети составляет 200 болларов, а за бонус Вконтакте – 500 болларов.

Еще раз о результатах прошлого сезона: Итоги Конкурса прогнозов: roman230582 стал победителем сезона «Июль-Август 2016»

В этом сезоне пять лучших игроков, которые займут первые пять мест в первом дивизионе, получат крутые призы от «Бомбардира»:

1 место – Наушники ISPORT Strive от американского бренда Monster, новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками от Panini и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Книга Игоря Рабинера “Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора” с автографом автора, новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками от Panini;

3 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова “Foot-больные люди” с автографом автора, новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками от Panini;

4 место – Новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками от Panini;

5 место – Новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками Panini.

Кроме того, 100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат аж 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru.