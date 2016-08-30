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«Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

30 августа 2016, 21:01
113

Новый сезон Конкурса прогнозов стартует уже сегодня! В бонусах произошли небольшие изменения: теперь бонус за пост в соц.сети составляет 200 болларов, а за бонус Вконтакте – 500 болларов.

Еще раз о результатах прошлого сезона: Итоги Конкурса прогнозов: roman230582 стал победителем сезона «Июль-Август 2016»

В этом сезоне пять лучших игроков, которые займут первые пять мест в первом дивизионе, получат крутые призы от «Бомбардира»:

1 место – Наушники ISPORT Strive от американского бренда Monster, новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками от Panini и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Книга Игоря Рабинера “Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора” с автографом автора, новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками от Panini;

3 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова “Foot-больные люди” с автографом автора, новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками от Panini;

4 место – Новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками от Panini;

5 место – Новый альбом “FIFA 365” и бокс с наклейками Panini.

Кроме того, 100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат аж 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (113)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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BadrHary
1472638600
Брэд. Не буду играть. Достойно только первое место, точнее наушники, остальное убогий шлак
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Тraumtanzеr
1472643426
а чего это меня опустили с 281 места на 601?
Ответить
seawave
1472652375
Суть прогнозов не в призах, а в самих прогнозах.
Ответить
vladimir-7
1472654512
Прекратить эту ерунду.
Ответить
and4ever86
1472657207
Успехов всем.
Ответить
ХересБелорус
1472662128
Ладно попробуем, только мне книги про сборную России и даром не нужны)))
Ответить
MALOY74
1472728765
Когда будут денежные призовые? Мне эти наушники и альбомы и даром не нужны....
Ответить
Эрик Александрович
1472789811
Хочу книгу "Слуцкий-мы все говно."
Ответить
Аристократ Олжик
1476540894
Здравствуйте! Вам пишет постоянный участник конкурса прогнозов. Хочу выразить свое недовольство тем, как долго вы рассчитываете ставки. Поясню. Субботу и воскресенье, очень много, ну очень много матчей в 17.00 и 19.00 (по мск). А чтобы поставить на все ставки начинающиеся в это время, нам нужно чтобы сыграли все ставки на матчи, начинающиеся до 15.00 (по мск). Это возможно лишь теоретически, а физически возможно только, если ты везунчик или экстрасенс. Так вот. Сегодня 15.10.2016, на 17.00 я насчитал 29 матчей и это в общей сложности 58 ставок. А до матчей 17.00, всего лишь 12 матчей. Надо как то увеличить количество матчей субботы и воскресенья до 17.00. Я именно поэтому просил добавить матчи Аргентинской Примеры, Китайской суперлиги и Японской Джей-Лиги. Эти матчи играются днём, что очень помогло бы, в заработке денег к основным матчам субботы и воскресенья. А еще меня расстраивает то, что вы очень долго рассчитываете ставки. Матчи начались в 15.00 и должны заканчиваться в 16.50 . . . И соответственно, есть еще 10 минут, чтобы поставить на ставки матчей, начинающихся в 17.00 Но вы почему то рассчитываете ставки после 17.00. Я поставил всего 8 ставок из 58 на 17.00. И это очень обидно. Потому что не возможно бороться за призовые места, если пропускать столько ставок. Сделайте что нибудь. Пожалуйста рассмотрите мою просьбу. Поставьте себя на наше место и посмотрите, как тяжело успевать ставить ставки на 17.00 и на 19.00 (по мск). Добавьте больше дневных матчей. И уберите к примеру матчи чемпионатов Чехии и Австрии, начинающихся в 17.00 и позже . . . От них толку ноль. Почему нет Китайской суперлиги? Там же столько звезд играют . . . P.S.: Кто за чемпионат Китая в конкурсе прогнозов, поддержите меня
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lekseij2007
1521051011
Уважаемая Администрация сайта. Возник вопрос: встрял в словесную перепалку с двумя 14-ти летними «господами», которые пригрозили подключить модератора данного сайта, в результате чего списали 600 баллов. Так просьба ознакомиться с перепиской и, если уж и применять данное действие, то ко всем участникам данной переписки. И закономерно ли данное действие вашего представителя?! При этом, являюсь зарегистрированным на вашей разработке 10-ть лет, ещё с сайта Soccer.ru, согласившись с пунктами пользовательского соглашения, на основании которого, лица все , пишущие оскорбления, либо бан, либо удаление сообщений. Просьба рассмотреть мои претензии. И ознакомиться с самого начала нашей переписки с Shogun и Scuderia Ferrari F1 и принять соответствующие действия. Спасибо.
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