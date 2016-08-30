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  • Сорокин: «Безалкогольный ЧМ-2018 мы устраивать не будем. Зачем лишать людей праздника?»

Сорокин: «Безалкогольный ЧМ-2018 мы устраивать не будем. Зачем лишать людей праздника?»

30 августа 2016, 18:48
6

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Ведомостям» заявил, что во время чемпионата мира-2018 болельщикам будет разрешено проносить на стадион пиво.

– Во время ЧМ-2018 не будет продаваться пиво в стеклянной таре, как это делалось на Евро во Франции?

– Пиво в стеклянной таре у нас на стадионах запрещено. Но пиво продавать будем – это уже большая победа: федеральным законом № 108 «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года» определено, что продажа и реклама пива во время чемпионата мира разрешаются.

– То есть вас столкновения пьяных болельщиков во Франции не напугали, не появилось идеи сделать в России безалкогольный чемпионат?

– Нет, безалкогольный чемпионат мы устраивать не будем. Ведь это праздник – зачем мы будем лишать людей праздника?

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (6)
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KorolShut
1472573057
Конечно не запретят, это же миллионы в карман политиков всяких
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андрей андреев
1472575779
Как вы запретите,пивщики спонсоры ЧМ
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Виталий1
1472580170
Такие сорокинские фразы у нас любят хронические алкоголики. Только в России "праздник" и "алкоголь" это почти сининимы. И из-за этого в России алкоголь в действительности не праздник, а национальная трагедия.
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Молчуновский
1472583386
Сорокин: «Безалкогольный ЧМ-2018 мы устраивать не будем. Зачем лишать людей праздника?» Значит игры Чемпионата России - это не праздник для людей, раз там не продают пиво. Да. Это действительно так. Это - унылое зрелище.
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qweewqqweewq
1472594642
Да и не получится
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