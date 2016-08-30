Сорокин: «Безалкогольный ЧМ-2018 мы устраивать не будем. Зачем лишать людей праздника?»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Ведомостям» заявил, что во время чемпионата мира-2018 болельщикам будет разрешено проносить на стадион пиво.

– Во время ЧМ-2018 не будет продаваться пиво в стеклянной таре, как это делалось на Евро во Франции?

– Пиво в стеклянной таре у нас на стадионах запрещено. Но пиво продавать будем – это уже большая победа: федеральным законом № 108 «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года» определено, что продажа и реклама пива во время чемпионата мира разрешаются.

– То есть вас столкновения пьяных болельщиков во Франции не напугали, не появилось идеи сделать в России безалкогольный чемпионат?

– Нет, безалкогольный чемпионат мы устраивать не будем. Ведь это праздник – зачем мы будем лишать людей праздника?