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    Рамос: «Всех удивляет, что Касильяс не вызван в сборную»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос недоволен тем, что голкипер «Порту» Икер Касильяс не получил вызов в национальную команду на товарищескую игру с Бельгией (1 сентября) и на матч отборочного турнира чемпионата мира с Лихтенштейном (5 сентября).

    «Всех удивляет, что такой футболист не вызван в сборную. Это наш первый капитан; странно приезжать в сборную и не видеть на поле Касильяса. Но решение тренера необходимо уважать. У нас начинается новый цикл с радикальными переменами. А с Касильясом я часто общаюсь, мы очень хорошие друзья», – сказал футболист.

    Источник: Sport.es

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    30.08.2016 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      PoMka31 30 августа 2016, 12:41

      Касильяс объективно не уровень сборной, ничего странного в этом нет

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