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    Ерохин: «Все надеются на улучшение качества игры и результатов с приходом Черчесова»

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин в эфире программы «8-16» рассказал о том, чего ждут игроки национальной команды от главного тренера Станислава Черчесова.

    «Все надеются на улучшение качества игры и результатов с приходом Черчесова. Думаю, именно в этом направлении сборная и будет работать», – сказал Ерохин.

    Кроме того, футболист прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии ЛЧ. Напомним, «Ростов» сыграет против «Баварии», «Атлетико» и ПСВ.

    «К жеребьевке отнеслись серьезно – уже не до шуток, нужно не ударить в грязь лицом, хорошо выступить. Говорите, «Бавария» – это космос? Думаю, да. Но ничего невозможного нет».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      ASG 30 августа 2016, 12:12

      Выжми из себя максимум

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