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    «Краснодар» может подписать российского защитника

    «Краснодар» намерен усилиться российским защитником до закрытия летнего трансферного окна. Об этом рассказал в эфире программы «8-16» владелец клуба Сергей Галицкий.

    «Может, мы еще подпишем русского защитника. Из какой команды? Подпишем – узнаете. Пока нет подписи под договором, нет смысла говорить.

    Нет ли в планах приобретения топ-футболиста? Мы могли бы купить сильного футболиста, но УЕФА историей с финансовым фэйр-плей связал нас по рукам и ногам», – сказал Галицкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 22:30
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 30 августа 2016, 11:30

      Вот это новости!! Неужели это свершиться! Наконец-то русского защитника кто-то купит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 30 августа 2016, 09:36

      с селекцией в Краснодаре все ОК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 30 августа 2016, 03:22

      Натурализованый африканец Мамба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 30 августа 2016, 02:46

      Опять из Ростова? Новосельцева уже сватают в Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 30 августа 2016, 00:42

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God 30 августа 2016, 00:34

      По любому Гранат.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 30 августа 2016, 00:22

      КОГО? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 30 августа 2016, 00:19

      лимит всех душит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Garrincha58 30 августа 2016, 00:23

      ТЫ ПРАВ ХРОМОНОГИЙ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 29 августа 2016, 22:59

      Русского???? а можеть правильнее будеть российского?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > x-x-x-x-x 29 августа 2016, 23:25

      А, может, правильнее написать "может", а не "можеть"?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 29 августа 2016, 22:59

      Паршивлюк наверно

      2
      Ответить
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