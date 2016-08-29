«Краснодар» может подписать российского защитника

«Краснодар» намерен усилиться российским защитником до закрытия летнего трансферного окна. Об этом рассказал в эфире программы «8-16» владелец клуба Сергей Галицкий.

«Может, мы еще подпишем русского защитника. Из какой команды? Подпишем – узнаете. Пока нет подписи под договором, нет смысла говорить.

Нет ли в планах приобретения топ-футболиста? Мы могли бы купить сильного футболиста, но УЕФА историей с финансовым фэйр-плей связал нас по рукам и ногам», – сказал Галицкий.