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    Галицкий: «Я разговаривал с Мутко. С таким судейством мы не будем двигаться вперед»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал работу арбитров в последних матчах команды.

    «Это спорт, и так сложилось, что «Краснодар» проиграл оба матча. Дистанция длинная, и все команды могут выиграть и проиграть.

    Ахмедова толкают – пенальти не ставят. Пейчинович жестко встречает Ари – нет свистка…Посмотрите, как судят других и как нас.

    Я разговаривал с Мутко. Если все так и будет продолжаться, то мы не будем двигаться вперед. А ведь все все видят и понимают. Есть же не только судьи, но и представители, и они тоже все понимают.

    Может, стоит судьям зарплату поднять, как говорил Кононов. Когда играют две команды высокого уровня, каждый момент играть роль», – сказал Галицкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 22:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 30 августа 2016, 16:59

      Сергей Галицкий - честный человек. Но этого мало. Нужно играть так, чтобы судьи не брали у соперников - опасно.

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 30 августа 2016, 10:31

      да, ХУЙНЯ ВСЕ ЭТИ РАЗГОВОРЫ!!!!
      ДАЁШЬ КАЖДОЙ КОМАНДЕ ПО ДВА ВИДЕОПОВТОРА НА МАТЧ И ПОСЛЕ КАЖДОЙ ОШИБКИ СУДЬИ, МЕНЯЕШЬ ЕГО НА РЕЗЕРВНОГО.... И , УВЫ, НИЧЕГО В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ЗАРАБОТАЛ))))
      ПОСЛЕ ПЯТИ ТУРОВ СУДЬИ НАУЧАТСЯ СУДИТЬ!!!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 августа 2016, 10:14

      Судьи выполняют установку Мутко, а какая она мы догадываемся. Краснодар так же как и Ростов будут давить до тех пор пока они серьезно не отстанут в турнирной
      таблице.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 августа 2016, 08:39

      Страна погрязла в коррупции,а судьи что,с Марса?

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 30 августа 2016, 08:02

      Краснодару надо защиту выстроить.Очень часто зевают.Как отладят защиту (если смогут),так и разговоры про судейство исчезнут.Судьи наши чаще ошибаются,чем отрабатывают заказ.В футбол почти никто не играли и ничего,поэтому,не понимают.Всем известно,что они хронически подрабатывают на богатых клубах. Ну и ещё в Грозном очко у судей часто пляшет,хотя и этого бывает мало местному..., -на весь стадион может сказать,что судья- продажная зцука.

      -1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > yorgenbarenz 30 августа 2016, 08:30

      Да. Вместо пенальти удалили Гацкана. Похоже перед матчем судье пукан укрепили баблом, чтоб не очковал!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 августа 2016, 06:41

      А судьи кто?! - продажные сошки !!!

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 29 августа 2016, 23:49

      Очевидно, что разговоры о судействе обоюдные.
      Когда падал Ари, как-будто в него выстрелили с М-16 - это, значит, норма.(Хотя фола не было,100 процентов)А как Жоазиньо-то беда?
      Сколько Локо настрадался от судей в прошлом году?В общем, все эти теории заговоров считаю глупыми.При всём этом считаю,что "Краснодар" отличная команда.И с "Локо" отыграли отлично.Могут идти вперёд с честью, но не с занудством о судействе. Это ж в конце концов был матч против Локо,а не против ЦСКА.

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 августа 2016, 23:38

      Галицкому надо учиться у Гинера))

      3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > карасевщина 30 августа 2016, 08:30

      Как все купить!

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > карасевщина 3 сентября 2016, 11:31

      Там много чему можно поучиться,включая и этому)))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 августа 2016, 23:31

      29.08.2016. 23:20. Программа «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы». Известный комментатор Василий Уткин публично заявил о том, что в кулуарах нашего футбола сегодня только и разговоры о том, что за судейство теперь нужно платить. Кто-то платит, кто-то не желает платить, а кто-то просто этого сделать не может…
      Не питаю никаких нежных чувств к Василию Уткину, но озвученная им информация ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ТОМУ, ЧТО МЫ ВИДИМ, КАК БОЛЕЛЬЩИКИ!
      Привет господину Мутко и всей его камарилье!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 30 августа 2016, 08:38

      "Привет господину Мутко и всем.."Вы его господина имели ввиду?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 30 августа 2016, 11:15

      После информации о казнях в КНДР в российских Храмах был отмечен приток действующих чиновников, ставящих свечи за здравие правящего вождя-святотерпца Владимира, а министр сельского хозяйства Ткачёв за события в Кущёвке вообще потребовал наложить на него епитимью. Ничего не понял, как обычно, лишь министр спорта Мутко...

      http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3575492

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 29 августа 2016, 23:15

      Хватит ныть

      -3
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