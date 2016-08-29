Форлан: «Готов оказать экстренную помощь «МЮ» и забить пару голов «Ливерпулю»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан, ныне выступающий за индийский «Мумбаи Сити», выразил готовность помочь манкунианцам в случае необходимости.

«Летом у меня были предложения от английских клубов, но единственная команда АПЛ, в которой я готов играть – это «Манчестер Юнайтед».

Если Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд выпадут из состава, я буду счастлив отправиться в экстренную аренду и помочь «Юнайтед».

Я бы сыграл на выезде с «Ливерпулем», забил бы им гол или два и ушел бы после того, как травмированные восстановились бы», – сказал Форлан.