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    Зума может сменить «Челси» на «Шальке»

    Защитник «Челси» Курт Зума может перебраться в Бундеслигу, где в его услугах заинтересован «Шальке». Клуб из Гельзенкирхена намерен арендовать 21-летнего игрока.

    В настоящее время француз находится в лазарете, где проходит восстановление после разрыва крестообразной связки, что не позволяет ему помочь команде в матчах. В результате этого главный тренер «Челси» Антонио Конте может предоставить Зума возможность отправиться в аренду до конца нынешнего сезона.

    Напомним, ранее итальянский специалист заявил, что продажа кого-либо из игроков не входит в его планы.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    29.08.2016 08:35
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