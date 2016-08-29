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    Радимов: «Зачем натурализовывать Гилерме, если в Бразилии не самые сильные вратари?»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что решение натурализовать голкипера «Лококотива» Гилерме выглядит немного странным, учитывая то, что в Бразилии не самая сильная вратарская школа. Также по словам наставника, форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин не был вызван на товарищеские игры сборной России в качестве воспитательных мер.

    – В сборную не вызвали Смольникова, Кокорина. Насколько они сейчас достойны сборной?

    – Думаю, с Кокориным все-таки больше воспитательная мера. Что касается Смольникова, наверное, Черчесов на этой позиции хочет проверить других футболистов.

    – Лодыгин еще вернется, есть шансы?

    – Знаете, история здесь сложная: мы натурализуем вратаря-бразильца, хотя в Бразилии не самая сильная вратарская линия, сами знаете. И у нас достаточно перспективных молодых вратарей. Черчесову, наверное, как бывшему вратарю виднее, он разберется, кого взять на чемпионат мира. Что Акинфеев номер один – это не обсуждается.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 06:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 29 августа 2016, 12:01

      Игорь №1 в России.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 29 августа 2016, 11:47

      Радимов все мозги пропил, молчал бы лучше и умнее бы выглядел.
      Гелерме прожил в России более 5 лет, выучил русский язык, сдал все необходимые экзамены, прошёл все необходимые бумажные процедуры и на общих основаниях получил паспорт гражданина РФ. Вот про натурализацию Нойшетдера так можно сказать.

      2
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 29 августа 2016, 11:36

      Ну захотел русским стать парень,
      Играл бы за Казань, стал бы татарин.
      Если за Томь - сибиряком мог стать,
      При этом необязательно за сборную играть.

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 августа 2016, 09:36

      Человек по закону сдал экзамены и стал русским, поэтому это нормально! А вот Фернандеса и т.д. фиктивно делают русским

      5
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 29 августа 2016, 09:13

      Натурализовали, чтобы в заявке ЛОКО было на одного россиянина больше

      6
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 29 августа 2016, 08:37

      Сколько раз уже говорить, никто его не натурализовывал, он получил гражданство как обычный иностранец, долго проживающий в России, а вызывать его или нет — это выбор тренера.

      10
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      Рейтинг: +527

      трениришко 29 августа 2016, 08:20

      посчитай сколько бразильских вратарей играет в европе и сколько наших

      4
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 29 августа 2016, 08:18

      Похоже, что Акинфеев сам выбирает, кого из вратарей вызывать в сборную.

      5
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 29 августа 2016, 08:14

      Судя твоей логике балда, Российских игроков вообще нельзя вызывать игроков.Нет сильных.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 августа 2016, 07:26

      На безрыбье и рак рыба.

      0
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