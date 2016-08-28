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    Конте дал согласие на переход Фабрегаса в «Ювентус»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас до закрытия летнего трансферного окна может перейти в «Ювентус». Сообщается, что туринский клуб находится в поисках усиления средней линии после ухода Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Отметим, что главный тренер лондонцев Антонио Конте готов отпустить Фабрегаса в другой клуб, так как он не подходит под тактику специалиста.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» может заплатить за переход футболиста 45 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Фабрегас провел за «Челси» в АПЛ один матч, в котором сделал голевую передачу.

    Источник: Football Italia

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    28.08.2016 16:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 28 августа 2016, 17:28

      По мне так Матьюди больше подошёл бы Ювентусу. Маротта, давай Матьюди!

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      Рейтинг: +806

      тигрик 28 августа 2016, 16:09

      Думаю что это не правильно. Сеск в разы лучше и полезнее Матича

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      Рейтинг: +1924

      Romio-xxx > тигрик 28 августа 2016, 16:21

      Я так не считаю,Матич намного мложе и физически сильнее.Фабрегас же обороняться не умеет,его роль выдавать отменные пасы.

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