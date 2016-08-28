Маурисио в ближайшее время перейдет из «Лацио» в «Спартак»

Защитник «Лацио» Маурисио близок к переходу в «Спартак». По информации источника, сегодня 27-летний бразилец пройдет в Риме медицинское обследование, после чего подпишет контракт с московским клубом. О сумме сделки и условиях контракта не сообщается.

Напомним, ранее футболист объявил о своем уходе из римского клуба. В прошлом сезоне Маурисио провел за «Лацио» в Серии А 24 матча, в которых заработал 13 желтых карточек.