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    Маурисио в ближайшее время перейдет из «Лацио» в «Спартак»

    Защитник «Лацио» Маурисио близок к переходу в «Спартак». По информации источника, сегодня 27-летний бразилец пройдет в Риме медицинское обследование, после чего подпишет контракт с московским клубом. О сумме сделки и условиях контракта не сообщается.

    Напомним, ранее футболист объявил о своем уходе из римского клуба. В прошлом сезоне Маурисио провел за «Лацио» в Серии А 24 матча, в которых заработал 13 желтых карточек.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.08.2016 13:12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 29 августа 2016, 10:51

      Летом приобретения не будет! Состав укомплектован и возможно только к след трансферное окно будет 1 но мах 2 трансфера, соответственно и избавлятся будет как мин от 4 игроков, скорее всего Макеев, Гранат, Комбаров К, за хорошие деньги могут и Попова

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 29 августа 2016, 10:46

      Утка!!!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 августа 2016, 02:38

      Каждый второй матч с "горчичником".
      Жёсткий? Жестокий? Или провальный?

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 28 августа 2016, 23:42

      Джанкарло Гонсалес посолиднее список имеет и за сборную играет

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 28 августа 2016, 20:07

      Надеюсь Каррера знает, что делает

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 августа 2016, 18:50

      куча желтых и запас, четкая статистика !

      1
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 28 августа 2016, 16:00

      Лацио купил у Ростова Баштуша, который минимум на 3 года моложе, менее грубый, но самый стабильный деф прошлого сезона Ростова и более забивной, в т. ч. решающие голы. В общем очень хороший защитник. Так нафига нужен БРАЗИЛЬСКИЙ защитник, Спартак отбросы покупает да еще и задорого, наверное.

      3
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 28 августа 2016, 15:55

      Не думаю что он сильный защитник иначи итальянцы не брали бы Баштуша вместо него надеюсь Каррера знает что делает если это конечно его выбор а не руководство

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 15:13

      Не знаю, по мне немного сомнительный трансфер... но это лучше чем ничего...

      0
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      Рейтинг: +7776

      BarStep 28 августа 2016, 15:11

      Зря тратят деньги, есть странность - Латиноамереканцы в Спаме не приживаются

      -1
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