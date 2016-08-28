Агуэро: «Я не задумываюсь о конкуренции с Ибрагимовичем»

Достали все уже с этими "соревнованиями"! У каждого выдающегося футболиста свой игровой почерк, свои индивидуальные физические данные... Кроме того, футбол - командная игра, в какой-то команде может быть больше полезен Агуэро, в какой-то Ибрагимович... Хотя игру любой из них не испортит... Класс есть класс! А вот идеально вписаться в непривычную для него прежде "тики-таку" смог пока только Суарес... И это - суперкласс!
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что не собирается конкурировать с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.
«Я и Златан успешно начали новый сезон. Однако я не задумываюсь о конкуренции со шведом. Я соревнуюсь исключительно с самим собой. Если мне удастся улучшать свою игру в каждом сезоне, то значит продолжаю расти как футболист. Вот это моя основная цель», – отметил Агуэро.