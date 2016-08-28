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    Агуэро: «Я не задумываюсь о конкуренции с Ибрагимовичем»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что не собирается конкурировать с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.

    «Я и Златан успешно начали новый сезон. Однако я не задумываюсь о конкуренции со шведом. Я соревнуюсь исключительно с самим собой. Если мне удастся улучшать свою игру в каждом сезоне, то значит продолжаю расти как футболист. Вот это моя основная цель», – отметил Агуэро.

    Источник: Goal.com

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    28.08.2016 09:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 августа 2016, 11:32

      Достали все уже с этими "соревнованиями"! У каждого выдающегося футболиста свой игровой почерк, свои индивидуальные физические данные... Кроме того, футбол - командная игра, в какой-то команде может быть больше полезен Агуэро, в какой-то Ибрагимович... Хотя игру любой из них не испортит... Класс есть класс! А вот идеально вписаться в непривычную для него прежде "тики-таку" смог пока только Суарес... И это - суперкласс!

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 28 августа 2016, 10:59

      хм

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 09:35

      тонкий намек что с Ибрагимовичем не потянет тягаться

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > SandersMax 28 августа 2016, 11:04

      Это намек на то, что не хуй выебываться.

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      Рейтинг: +140

      SandersMax > Тraumtanzеr 28 августа 2016, 11:48

      Ибра собственно и не в.....вался)

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