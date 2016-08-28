Агуэро: «Я не задумываюсь о конкуренции с Ибрагимовичем»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что не собирается конкурировать с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.

«Я и Златан успешно начали новый сезон. Однако я не задумываюсь о конкуренции со шведом. Я соревнуюсь исключительно с самим собой. Если мне удастся улучшать свою игру в каждом сезоне, то значит продолжаю расти как футболист. Вот это моя основная цель», – отметил Агуэро.