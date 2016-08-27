Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» ведет переговоры с «Валенсией» о переходе Эль-Хаддади

    Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади в ближайшее время может стать игроком «Валенсии». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе. Напомним, ранее сообщалось, что испанец близок к переходу в «Сельту», с которой достиг устной договоренности.

    По данным Transfermarkt, стоимость Эль-Хаддади составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Барселону» в Примере один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2016 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 27 августа 2016, 22:05

      С такой игрой Валенсии, Мунир перейдет в Сельту лучше....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11