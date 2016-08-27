«Барселона» ведет переговоры с «Валенсией» о переходе Эль-Хаддади

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади в ближайшее время может стать игроком «Валенсии». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе. Напомним, ранее сообщалось, что испанец близок к переходу в «Сельту», с которой достиг устной договоренности.

По данным Transfermarkt, стоимость Эль-Хаддади составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Барселону» в Примере один матч, в котором не отметился результативными действиями.