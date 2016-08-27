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    Шавло: «Новый контракт со «Спартаком» позволит Промесу сосредоточиться на футболе»

    Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о продлении контракта между хавбеком Квинси Промесом и московским клубом. Отметим, что новое соглашение с красно-белыми рассчитано на пять лет.

    «Это очень хорошая новость для «Спартака». За короткое время Промес стал лидером, его полюбили болельщики. Что еще важнее, он подтверждает свой класс эти два года, забивает, создает. Он играет на очень хорошем уровне. Ему тоже было важно подписать контракт и продолжать играть, в том числе готовиться к чемпионату мира в России со сборной Голландии. Считайте, это еще один стимул. Пять лет – это тот срок, который позволит ему сосредоточиться на футболе», – сказал Шавло.

    Источник: Р-Спорт

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    27.08.2016 15:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 27 августа 2016, 18:27

      По-новому контракту он получит 16 миллионов евро за 5 лет, а отступные - 35 миллионов. По-логике, теперь выгоднее не играть за отступные.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 16:27

      он и так мотивирован на игру

      -1
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