Пономарев: «Будет хорошо, если ЦСКА сыграет с «Томью» хотя бы вничью»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением о предстоящем матче армейцев против «Томи».

«На данный момент у меня нет уверенности относительно матча «Томь» – ЦСКА. Последний раз армейцы неплохо сыграли, но сегодня будет хорошо, если закончат встречу хотя бы вничью. «Томь» все-таки приличная команда. У ЦСКА уже есть восемь очков в турнирной таблице – будет девять. Это нормально. Пять игр на выезде – это очень много. Хорошо, что следующий матч команда играет уже дома против «Терека».



Без Траоре и Тошича армейцы вполне справятся, ничего страшного в их отсутствии нет. Тем более Зоран последнее время не был в порядке, получал травмы. Вместо Траоре, скорее всего, выйдет Странберг. У ЦСКА с обороной все нормально, так что матч закончится либо со счетом 0:0, либо 1:1», – заявил Пономарев.