Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «Будет хорошо, если ЦСКА сыграет с «Томью» хотя бы вничью»

Пономарев: «Будет хорошо, если ЦСКА сыграет с «Томью» хотя бы вничью»

27 августа 2016, 12:55
10

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением о предстоящем матче армейцев против «Томи».

«На данный момент у меня нет уверенности относительно матча «Томь» – ЦСКА. Последний раз армейцы неплохо сыграли, но сегодня будет хорошо, если закончат встречу хотя бы вничью. «Томь» все-таки приличная команда. У ЦСКА уже есть восемь очков в турнирной таблице – будет девять. Это нормально. Пять игр на выезде – это очень много. Хорошо, что следующий матч команда играет уже дома против «Терека».

Без Траоре и Тошича армейцы вполне справятся, ничего страшного в их отсутствии нет. Тем более Зоран последнее время не был в порядке, получал травмы. Вместо Траоре, скорее всего, выйдет Странберг. У ЦСКА с обороной все нормально, так что матч закончится либо со счетом 0:0, либо 1:1», – заявил Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
ЦСКА Томь Пономарев Владимир
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA №1
1472292245
Пономарев гонит!!!0:2 ЦСКА!!!
Ответить
Warrior God
1472292575
Ну да коням хотя б очко увезти с томска.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1472292942
Это будет чудом, если Томь возьмет очко!
Ответить
Главные новости
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
2
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
6
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
6
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
3
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
6
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
10
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
16
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+